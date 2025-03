Cityrumors.it - Ucraina-Russia, Putin un passetto per la pace, ma ci sono condizioni. E Trump….

Il presidente russo esce allo scoperto e si dice disponibile per un piano per finire la guerra ma diffida sulla tregua che ha accettato ZelenskyE’ una partita a scacchi evuole fare scacco matto. In tutto e per tutto. Trump e Zelensky hanno portato avanti l’idea di una tregua accettata dal presidente, ma quello russo nicchia, disponibile allama non si fida della tregua. E rilancia un piano che potrebbe rimettere tutto in discussione.unper la, ma ci. E Trump.. (Ansa Foto) Cityrumors.it“L’potrebbe utilizzare il cessate il fuoco per ottenere armi o forzare la mobilitazione”, ha spiegatoche poi spiega con forza il suo punto di vista dicendo che “le forze armate russe stanno avanzando quasi ovunque, non è chiaro come verrà risolta la situazione sulla linea di contatto in caso di cessate il fuoco“.