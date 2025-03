Quotidiano.net - Ucraina news, Mosca: Kursk quasi del tutto riconquistato. Oggi Putin potrebbe rispondere sul cessate il fuoco. Polonia a Usa: “Piazzate le armi nucleari qui”

Roma, 13 marzo 2025 - Mentre si attende di sapere se Vladimirdarà l'ok alla bozza per unilproposta dagli ucraini ucraini e concordato con funzionari americani martedì a Gedda, in Arabia Saudita, dalarriva la notizia che la controffensiva russa sta per respingere definitivamente fuori dalla regione le forze di Kiev. Intanto, con l'Europa che si domanda come armarsi e se dotarsi di uno scudo atomico, latorna a chiedere a Washington di collocare sul suo territoriocome deterrente contro una possibile aggressione da parte della Russia. Dopo il discorso del premier Donald Tusk al Parlamento polacco, sulla richiesta di deterrenza è tornato il presidente Andrzej Duda, intervistato dal Financial Times. Duda ritiene che ledarebbero alla Polinia maggiore sicurezza sesul suo territorio.