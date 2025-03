Lapresse.it - Ucraina: Mosca, possibile che Putin si esprima oggi su cessate il fuoco

Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov non ha escluso che Vladimirpossa esprimersisulla proposta di uniltemporaneo di 30 giorni in. “I presidenti di Russia e Bielorussia parleranno, rispondendo alle domande alla conferenza stampa”, ha detto in un’intervista al canale televisivo Rossiya-1, “il presidenteprobabilmente farà valutazioni più specifiche e sostanziali” sulla tregua concordata a Gedda tra Stati Uniti e. Lo riporta Ria Novosti.