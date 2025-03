Thesocialpost.it - Ucraina, Meloni spacca l’Europa (c’entra ancora Trump). L’irritazione di Francia e Inghilterra

La decisione della presidente del Consiglio, Giorgia, di ordinare ai suoi eurodeputati di Fratelli d’Italia di astenersi sulla risoluzione del Parlamento europeo a sostegno dell’segna una svolta politica per il partito. La motivazione, secondo fonti vicine a Palazzo Chigi, è legata alla presenza nel testo di riferimenti che la premier ha ritenuto troppo critici nei confronti degli Stati Uniti e di Donald.Nelle ore precedenti al voto a Strasburgo,ha mantenuto un filo diretto con i suoi fedelissimi, cercando di modificare la risoluzione. Prima è stato chiesto un rinvio del voto, per tenere conto delle recenti intese di Gedda; poi è stato tentato un emendamento, promosso dal Ppe, per riequilibrare il testo e includere la proposta di un vertice Ue-Usa per rafforzare la cooperazione transatlantica.