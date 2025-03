Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in corso Vittorio Emanuele: "Voglio giustizia per mio fratello. Chi lo ha ammazzato resti in cella"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Da quando mioFriday è statoio mi prendo cura di mio nipote: ha solo sette anni e vive ancora in Nigeria. Cerco di non farli mancare nulla ma vorrei riuscire a farlo venire qua. Sto cercando di far sì che frequenti regolarmente la scuola e, con i soldi del risarcimento, quando arriveranno vorrei tanto garantirgli un futuro certo. Mia mamma, da quando è morto mio, sta sempre male e anche in questi giorni si trova in ospedale". Ha testimoniato ieri in aula Queen Ibhazudo, sorella di Friday Endurance, il 30enne nigerianoa coltellate dai due connazionali Adenomo Ogbeide, 30 anni e Osaiande Kingsley, 27, entrambi domiciliati a Reggio Emilia. L’omicidio era avvenuto il 20 agosto dello sanno in pieno giorno e in pieno centro: in, alle spalle dell’Accademia Militare e a due passi dalla stazione dei treni.