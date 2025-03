Secoloditalia.it - Uccise il ladro dopo un furto: il vigilante arrestato con l’accusa di omicidio volontario

È statodai carabinieri Antonio Micarelli, ilche lo scorso 6 febbraio ha ucciso un24enneuna rapina in un appartamento in via Cassia a Roma. L’uomo è accusato di. Secondo quanto emerso, sarebbero state decisive le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero convinto prima il pm e poi il gip che non si è trattato di legittima difesa.ilcheilMicarelli, 56 anni, intervenne perché insospettito dai rumori che arrivavano dall’appartamento di una vicina, mentre stava rientrando a casa dal lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sparato dieci colpi, inizialmente in aria. Lui riferì di aver sparato per legittima difesa, temendo per la propria vita. Per, invece, avrebbe sparato mentre i ladri stavano fuggendo e, dunque, quando non era necessario difendersi.