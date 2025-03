Quotidiano.net - Uccise a colpi di pistola il ladro in fuga: vigilante arrestato per omicidio a Roma

Leggi su Quotidiano.net

, 13 marzo 2025 – È statooggi Antonio Micarelli, la guardia giurata che lo scorso 6 febbraioun24enne che stava scappando dopo aver compiuto una rapina in un appartamento della vicina di casa, in via Cassia a. L'uomo è accusato divolontario. Ad incastrarlo sarebbero state le telecamere di sorveglianza della zona. Ilaveva raccontato ai carabinieri di aver sparato con lad’ordinanza per legittima difesa – “Ho visto l’auto che veniva contro di me”, aveva detto durante l’interrogatorio – ma le immagini sequestrate raccontano un’altra versione dei fatti. Micarelli ha sparato contro i ladri, colpendo in fronte Antonio Ciurciumel, mentre ilstava tentando di scavalcare una recinzione per fuggire via. La ricostruzione: “Ha sparato mentre i ladri scappavano” L’si è consumato nella serata di giovedì 6 febbraio: ilstava tornando a casa dopo il turno di lavoro, quando ha visto i ladri nell’appartamento di un’anziana vicina di casa.