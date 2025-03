Justcalcio.com - Tuttosport – Palladino, il debutto show e quel ko Juve allo Stadium: Motta è avvisato

2025-03-13 14:01:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:Corsi e ricorsi storici. Raffaelecon la sua Fiorentina si appresta ad affrontare la, con il match fissato per domenica alle ore 18 all’Artemio Franchi. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, alla ricerca rispettivamente del miglior piazzamento possibile con qualificazione europea e di un posto in Champions League. Il tecnico viola sfida il suo passato: ma se il momento della squadra non è particolarmente favorevole (5 sconfitte nelle ultime 6 tra campionato e Conference), ci sono alcuni precedenti con lache possono far sorrideree la, da calciatore a. bestia neraNella sua carriera da calciatorevanta un passato alla: acquistato nel 2002, dopo un percorso nel settore giovanile di 2 anni, viene ceduto in prestito per fare esperienza.