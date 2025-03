Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, allenamento anonimo nel giorno dell’Avvocato. E i tifosi invocano Agnelli

2025-03-12 20:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di:Ripartire: è questo il diktat che regna in questo momento in casa. Usciti dall’Europa e dalla Coppa Italia, i bianconeri hanno l’obiettivo di conservare il quarto posto in campionato, qualificandosi alla prossima Champions League, prima di dar vita ad una vera e propria rivoluzione. La squadra, agli ordini di Thiago Motta, continua a lavorare verso la sfida domenica al Franchi contro la Fiorentina, con l’umore deinero (senza bianco) in seguito alla pesantissima sconfitta dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta. E proprio i sostenitorintini, in queste ore,con forza il ritorno di Andreaalla guida del club. Una richiesta poco casuale, soprattutto nella giornata odierna, poiché oggi ricorre ildella nascita di Gianni