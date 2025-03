Reggiotoday.it - Tutto pronto, il musical per eccellenza "Cats" arriva sul palco del teatro Cilea

Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo delle scorse stagioni con numeri record e ripetuti sold out, è di nuovo in tour italiano.