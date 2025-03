Ilfoglio.it - Tutti gli elementi del putinismo rimandano a Stalin

Quando si tratta di capire Putin, io mi fido solo dei sovietologi e degli esperti di comunismo. Ma poiché le mie stelle polari più vicine – Vittorio Strada, Viktor Zaslavsky, Enzo Bettiza, Luciano Pellicani – si sono spente una dopo l’altra, ho cominciato a scrutare cieli un po’ più lontani, quelli della Francia, patria di sovietologi eminenti. Tra i libri in cui sono incappato di recente, ce ne sono due che raccomando ai lettori così come agli editori italiani in ascolto, metti caso volessero tradurli: Le retour des temps barbares di Thierry Wolton, pubblicato l’anno scorso da Grasset, e soprattutto Poutine ou l’obsession de la puissance di Françoise Thom, edito da Litos nel 2022. La mia convinzione che gli equivoci attuali nascano dalla frettolosa e disonesta archiviazione, se non proprio rimozione, del settantennio comunista ne è emersa corroborata.