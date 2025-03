Panorama.it - Tutte le bugie sull'auto elettrica

Quanta strada percorre davvero un’con una carica? È un interrogativo che si pongono molti potenziali acquirenti di una vettura a batteria, anche di quelle ibride plug-in. E il dubbio è che le percorrenze promesse dalle case costruttrici siano ben superiori a quelle effettive. Un sospetto tanto fondato da aver spinto l’rità garante per la concorrenza e il mercato ad approfondire la questione: il 21 febbraio l’Antitrust ha annunciato infatti l’avvio di quattro istruttorie su altrettante aziendemobilistiche (Byd, Stellantis, Tesla e Volkswagen) per possibili pratiche commerciali scorrette. Quel giorno funzionari dell’Antitrust e agenti della Guardia di Finanza hanno svolto un’ispezione presso le sedi italiane delle quattro società per raccogliere elementi utili alle indagini.