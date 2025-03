Tutta la storia dei cappelli di Jovanotti e perché non devono essere viola ma con le piume

Leggi su Gqitalia.it

Sefosse un accessorio sarebbe un cappello. Li porta da sempre, e da sempre sono Veronica Cornacchini e Matteo Gioli in arte Superduper ha confezionarglieli. La collabo è nata una decina di anni fa, in mezzo c’è stata anche una capsule finita sold out, e ora di nuovo in occasione del Palajova tour sono loro a confezionare i capelli del Jova. «Ci ha reso partecipi del suo storytelling da subito» raccontano a GQ i founder del brand di Firenze totalmente made in Italy, nato nel 2011 e vincitore un paio di anni dopo del concorso **Who’s on next **per giovani talenti promosso da Vogue Italia «Fanno parte del suo racconto sul palco, sono come un amplificatore della sua espressione, della sua immagine, e quando Lorenzo arriva da noi lo fa portando da subito delle reference molto chiare, letture che ha fatto, testi delle canzoni, a volte le ascoltiamo anche noi in anteprima.