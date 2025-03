Ilnapolista.it - Tutta la polemica sul rigore di Alvarez si poteva evitare se ci fosse stato il pallone di Euro2024 (Sueddeutsche)

Non c’è quotidiano, radio, o tv che non parli deldi Julianin Atletico-Real. Il Var ha visto un doppio tocco e, supportato dall’assistente al monitor, Marciniak non ha potuto far altro che annullare la rete. Risultato crudele che elimina l’Atletico dalla Champions League e lascia degli strascichi. Laperò ricorda che nell’ultimo Europeo èadottato un metodo perquesto genere di polemiche.“ha davvero toccato la palla due volte? Anche dopo il 50° replay, indipendentemente dall’angolazione della telecamera, era difficile rendersi conto che gli arbitri video avevano ragione. La squadra arbitrale era la stessa che aveva preso un’inspiegabile decisione di fuorigioco a favore del Real negli ultimi minuti della semifinale di ritorno vinta dal Real per 2-1 contro il Bayern Monaco la scorsa stagione.