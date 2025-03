Ilfoglio.it - Tutelare i migranti e l’equilibrio dei poteri si può. Appunti per le toghe

Più di cent’anni da quando Fritz Fleiner, ottimo giurista tedesco, diceva che non si spara ai passeri con i cannoni: occorre misura e proporzionalità. Se proprio si deve, basta un fucile. A meno che il vero obiettivo da colpire non sia il povero uccellino, ma qualcos’altro di ben più grosso. Nella vicenda “in Albania”, segnata dalle disapplicazioni giurisdizionali delle designazioni governative sui paesi sicuri (anche se fatte con legge), e dalla rimessione della questione alla Corte di giustizia, il “dubbio dell’uccellino” è nato subito. Qualche giorno fa si è svolta l’udienza davanti alla Corte, e quel sospetto s’è rafforzato. E’ emerso che solo in Italia i giudici disapplicano i provvedimenti di designazione. Negli altri stati Ue le tecniche del controllo giurisdizionale su queste scelte governative sono diverse, e riescono ad assicurare nello stesso tempo la protezione del migrante e la separazione dei