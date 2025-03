Lanazione.it - Turismo Il rilancio del borgo di Tassonarla

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato gli Accordi di programma con cinque Comuni che riceveranno finanziamenti dalla Regione per la realizzazione di opere urbanistiche: tra questi c’è Tresana. Gli altri sono San Gimignano, San Vincenzo, Piazza al Serchio e Pelago. "Comuni che rientrano nei 182 della Toscana Diffusa, legge che diventa riferimento normativo, ad esempio anche quando facciamo la variazione di bilancio, per poter procedere per attuare i contenuti della normativa", ha detto il presidente introducendo gli interventi che, dopo l’istruttoria, saranno seguiti fino a conclusione dalla direzione Opere Pubbliche che fa capo a Michele Mazzoni. "Tresana sta diventando la più grande attrazione dal punto di vista culturale della Lunigiana, basta pensare al suo famosissimo Presepe - ha aggiunto - Ma pensiamo anche ad altre iniziative nelle frazioni, capaci di essere espressioni di identità autonoma, che possono dare risposte al territorio e alle comunità con il recupero di spazi pubblici".