Tudor e Motta spaccano la Juve | Giuntoli tirato in ballo

L’aria in casantus è pesante. Il 4-0 incassato a Torino contro l’Atalanta è stata una disfatta senza appello, la peggior sconfitta della stagione e forse degli ultimi anni.Una squadra scarica, senza idee, surclassata fisicamente e tatticamente. Il colpo è durissimo, e ora la qualificazione alla prossima Champions League diventa una corsa a ostacoli. Se non altro, il pareggio della Lazio contro l’Udinese ha evitato il peggio in classifica, ma il problema non è la concorrenza: il vero pericolo è la stessantus, che sembra aver smarrito sé stessa. E con lei Thiago, che sta vivendo il momento più difficile della sua avventura bianconera. Per ora, la fiducia resta, ma la sensazione è che un altro tonfo potrebbe far precipitare tutto.Anche Cristianoè finito nel mirino delle critiche.