Trump | treguada Putin frasi promettenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.15 "Non penso che la Russia attaccherà altri alleati. Ci assicureremo che non accada". Lo ha detto Donald, parlando con la stampa nello Studio Ovale accanto al segretario generale della Nato, Rutte.ha fatto "una dichiarazione molto promettente" sulla tregua in Ucraina, "ma incompleta". "Sarebbe molto deludente" se la Russia respingesse la tregua, ha detto il presidente Usa. "La Nato è diventata più forte grazie alle mie azioni", ha aggiunto