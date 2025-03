Lanotiziagiornale.it - Trump sfida la Ue: “Vinceremo la battaglia commerciale con Bruxelles”

“Non ci faremo più maltrattare sul commercio”. La risposta di Donaldai dazi decidi daè arrivata ieri pomeriggio, mentre riceveva alla Casa Bianca per il Saint Patrick’s Day il premier irlandese Micheál Martin. “L’Unione Europea è stata molto dura. Non la sto criticando. Ma metta da parte la cattiva volontà”, ha avvisato, che si è anche detto convinto che gli Stati Uniti “vinceranno lacon”. La Ue “è sconnessa dalla realtà, la sua azione punitiva ignora completamente gli imperativi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e, di fatto, la sicurezza internazionale”, gli ha fatto subito eco l’inviato per il commercio Usa Jamieson Greer.Mano pesante di Ottawa: contro-dazi su pc, attrezzature sportive e prodotti in ghisaIntanto il Canada, presidente di turno del G7, ha risposto alla stretta decisa da The Donald: il ministro delle finanze Dominic LeBlanc ha infatti imposto da oggi contro-dazi del 25% su prodotti in acciaio e alluminio Usa, per un valore rispettivamente di 12,6 e 3 miliardi di dollari, nonché su ulteriori beni importati per un valore di 14,2 miliardi di dollari, tra cui computer, attrezzature sportive e prodotti in ghisa.