Lettera43.it - Trump: «Promettenti le parole di Putin, ma non complete»

Leggi su Lettera43.it

Da Vladimirè arrivata «una dichiarazione molto promettente, ma non completa». Lo ha detto Donalddurante l’incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, andato in scena nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il presidente Usa ha aggiunto di essere pronto a parlare conper garantire una tregua in Ucraina. «Noi vorremmo vedere un cessate il fuoco con la Russia, ora vedremo se la Russia c’è oppure non c’è. E in questo caso sarebbe un momento di grande delusione per il mondo», ha aggiunto.Mark Rutte e Donald(Getty Images).Articolo completo:: «ledi, ma non» dal blog Lettera43