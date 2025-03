Lettera43.it - Trump minaccia l’Unione europea: «Dazi del 200 per cento sugli alcolici»

Continua la guerra dei, che Donaldvuole assolutamente vincere. Il presidente americano ha appenato di essere pronto a introdurre una tariffa del 200 perprovenienti dal, come risposta aidel 50 perimposta dall’Ue sul whisky prodotto negli Usa. «, una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo, che è stata creata al solo scopo di approfittare degli Stati Uniti, ha appena imposto una tariffa del 50 persul whisky», ha scritto The Donald su Truth. «Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti applicheranno a breve una tariffa del 200 persu tutti i vini, gli spumanti e i prodottiprovenienti dalla Francia e da altri Paesi della Ue. Questo sarà ottimo per le aziende vinicole e spumantistiche negli Stati Uniti».