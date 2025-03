Linkiesta.it - Trump minaccia l’Ue con nuovi dazi sugli alcolici

«L’Unione Europea, una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo, che è stata creata al solo scopo di approfittare degli Stati Uniti, ha appena imposto una tariffa del cinquanta per cento sul whisky. Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti applicheranno a breve una tariffa del duecento per cento su tutti i vini, gli spumanti e i prodottiprovenienti dalla Francia e da altri Paesi del. Questo sarà ottimo per le aziende vinicole e spumantistiche negli Stati Uniti». L’attacco del presidente degli Stati Uniti all’Unione europea arriva ancora una volta via social, ancora una volta con termini aggressivi, sempre più con i toni di chi è pronto allo scontro.Donaldhato di inasprire ancora la guerra commerciale con l’Europa dopo l’annuncio didel cinquanta percento sul whisky statunitense e su molti altri prodotti americani dato ieri da Bruxelles.