Tpi.it - Trump minaccia l’Ue: “Annullate le tariffe sul whiskey o metto dazi del 200% sui vostri alcolici”

Si aggiunge un nuovo fronte caldo nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. Il presidente americano Donalddi imporredelsu vino, champagne e altre bevande alcoliche importate dalcome forma di rappresaglia per la tariffa del 50% imposta da Bruxelles sulMade in Usa.“Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti imporranno a breve una tariffa delsu tutti i vini, champagne e prodottiprovenienti dalla Francia e da altri Paesi rappresentati dal”, scrive il presidente sul social di sua proprietà Truth, in un post in cui definisce“una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo, creata con il solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti”.Oltre alla Francia, sarebbero Italia e Spagna i Paesi più colpiti dalo sugli