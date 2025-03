Today.it - Trump minaccia dazi del 200% sui vini europei: "Il mondo intero ci deruba"

Leggi su Today.it

Come promesso, Donaldintende rispondere aiche ieri l'Unione Europea ha annunciato in risposta alle tariffe del 25 per cento decise dal presidente statunitense sull'acciaio e l'alluminio. Con un post su Truth,torna are Bruxelles di imporre nuovi, colpendo i.