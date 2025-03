Iltempo.it - Trump: "Mi piacerebbe incontrare Putin. La Groenlandia? L'annessione si farà"

Giorni decisivi per l'evoluzione della guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha affermato che sarebbe molto felice dil'omologo della Russia, Vladimir. Lo ha detto nel corso dell'incontro a Washington con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, dopo che l'idea di un colloquio è stata avanzata oggi stesso dal capo del Cremlino. Quest'ultimo ha respinto la proposta di un cessate il fuoco in Ucraina, affermando tuttavia di appoggiare l'idea di una tregua che possa portare a una pace a lungo termine e aprendo a più approfonditi negoziati con gli Usa. "Vorremmo vedere un cessate il fuoco da parte della Russia", ha detto invece il presidente Usa, secondo cui sono in programma "discussioni molto serie" con il capo del Cremlino e con gli altri leader coinvolti nel tentativo di arrivare a una tregua.