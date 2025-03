Quotidiano.net - Trump insiste sulla Groenlandia: “La annetteremo”. Nel mirino le materie critiche

Roma, 13 marzo 2025 – A un paio di giorni dalla vittoria del centrodestra di Nielsen in, il presidente Usa Donaldtorna a ribadire l'intenzione di annettere il Paese, territorio indipendente sotto sovranità della Danimarca. "Penso che accadrà, ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale" ha affermato oggiall'inizio del suo incontro con il segretario Generale della Nato, Mark Rutte, nello Studio ovale.ha parlato di un possibile "accordo" per l'annessione. La Danimarca è un paese dell'Ue e della Nato. US President Donaldspeaks to the press as he meets with NATO Secretary General Mark Rutte in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on March 13, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP) Nielsen: no cauto ai desiderata Usa Già durante le elezioni, forse le più seguite della storia recente dell'isola artica, il tycoon aveva fatto appello agli elettori a votare per i politici che avrebbero accolto il suo piano di annessione agli Stati Uniti.