Trump in pressing su Putin

di Marta OttavianiROMAIl presidente americano, Donald, ha fretta. A 24 ore dall’incontro fra la delegazione americana e quella ucraina, il team di Washington è già diretto verso Mosca, per incontrare la controparte e capire quali siano le sue intenzioni. A rivelarlo è stato proprio l’inquilino della Casa Bianca, secondo il quale ‘ci sono buona possibilità per la pace’ e che spera ‘di non dover esercitare pressioni sulla Russia’ perché, se necessario ‘ci sono cose che si possono fare che non sono piacevoli in termini finanziari e che per la Russia sarebbero molto negative’.ha anche ribadito che spera di parlare direttamente conal più presto. Paese avvisato, mezzo salvato, insomma. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha poi precisato che ad andare a negoziare in Russia (arriverà domani) sarà Steve Witkoff, inviato speciale per il Medio Oriente che di recente ha già trattato con il Cremlino il rilascio del detenuto americano Mark Fogel.