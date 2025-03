Iltempo.it - Trump? Cerno: ecco perché si merita una statua a Bruxelles

Leggi su Iltempo.it

Unadi Donald, davanti al palazzo della Commissione europea, ci starebbe benissimo.ci piaccia o no, bisogna ammettere che da quando è presidente degli Stati Uniti, in Europa, si parla di cose serie come il percorso per la difesa comune, ferma da 30 anni, mentre parlavamo di insetti, di bottiglie di plastica, di forni a microonde. E ha convinto Putin a dare un sì, condizionato, a una parola che per tre anni in Europa non abbiamo potuto pronunciare: tregua nel nome di una pace che si spera arrivi presto. Il commento del direttore Tommaso