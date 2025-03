Lanotiziagiornale.it - Trump cancella i fondi per il clima e il resto del mondo ne paga il prezzo

Donaldè tornato, e con lui il catalogo delle negazionitiche. La Casa Bianca ha ripreso il suo vecchio copione: eliminare finanziamenti, smantellare impegni internazionali e fare della crisitica un fastidio dare con un tratto di penna. L’uscita degli Stati Uniti dal fondo per le perdite e i danni concordato alla Cop28 e i tagli all’USAid suonano come una condanna per i paesi più vulnerabili: il colosso responsabile del maggior volume storico di emissioni ha deciso che il conto lo pagheranno altri.Il taglio ai finanziamenti e la fine della giustiziaticaLa ritirata degli Stati Uniti dal fondo per il risarcimento dei dannitici è una mossa brutale che spazza via anni di diplomazia e sforzi per il riconoscimento della responsabilità storica delle economie più inquinanti.