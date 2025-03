Lanazione.it - Trovato morto in casa. “Ha una ferita sul collo”, indagano i carabinieri

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 13 marzo 2025 – Un uomo tedesco di 75 anni è statodal suo domestico ucraino, due giorni fa nella sua abitazione di Montecatini Val di Cecina. La causa del decesso è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, anche se al momento non vi sarebbero elementi significativi per indirizzare le indagini. A destare qualche sospetto ci sarebbe una piccolasuperficiale sule per questo sono stati disposti ulteriori approfondimenti medico legali. È stato il collaboratore familiare a rinvenire il corpo già privo di vita dell'anziano e secondo il personale del 118 la morte sarebbe stata da attribuire a cause naturali e per questo non ha ritenuto necessario far intervenire le forze dell’ordine. Il giorno seguente i familiari della vittima, che non era sposato e viveva da solo, giunti dalla Germania hanno chiesto al medico curante l'autorizzazione alla cremazione del congiunto, ma il dottore non l'ha concessa visto che il suo paziente a suo dire non aveva patologie pregresse che potessero giustificare una sua morte improvvisa.