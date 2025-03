Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto a 25 anni in una stanza d’hotel: la procura dispone l’autopsia

Ferrara, 13 marzo 2025 - Quando i colleghi non l’hanno visto arrivare al lavoro si sono insospettiti. Ma mai avrebbero immaginato la tragedia che si celava dietro alla porta dellad’albergo in cui alloggiavano. In quella camera singola del Best Western Palace Inn di via Eridano c’era il corpo senza vita di un 25enne di Arezzo, operaio in trasferta che lavorava al petrolchimico per conto di una ditta esterna. A stroncarlo sembrerebbe essere stato un malore, anche se le cause esatte sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. Gli agenti della polizia di Stato, accorsi sul posto nel primo pomeriggio di ieri, hanno immediatamente escluso una morte violenta. Nessuna ferita, nessun segno di colluttazione né tantomeno tracce di effrazione o disordine in camera. Così come non sono state trovate tracce di droghe o altre sostanze.