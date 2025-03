Ilrestodelcarlino.it - Trovato con la droga, si finge minorenne. Scoperto e denunciato

Viene sorpreso in stazione con lae lui cerca di spacciarsi per. Un trucco che però è stato facilmente smascherato dagli agenti della polizia locale. Il tutto è accaduto negli scorsi giorni, quando il cane Aaron, dell’unità cinofila del corpo di polizia locale, ha intercettato sul binario un giovane in attesa dell’arrivo del treno. Il ragazzo, dopo un breve momento di disorientamento, in cui ha affermato di non essere in possesso di alcuna sostanza stupefacente, vista l’insistenza dell’animale, ha deciso di estrarre dalla manica del giubbotto 25 grammi di hashish. Il giovane, cittadino tunisino, non aveva alcun documento ed è stato soltanto in grado di fornire una tessera di ospitalità all’interno della Cooperativa Sociale Territoriale che si occupa della sistemazione temporanea dei minori non accompagnati, inserito nel progetto Sai Msna (Sistema di accoglienza e integrazione minori stranieri non accompagnati).