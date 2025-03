Zonawrestling.net - Triplice chiusura dei conti

La sfida a tre tra Roman , Seth e Cm Punk non è ancora ufficiale, ma per chi ha visto il finale dell’ultimo episodio di Raw, direi che la strada sia decisamente tracciata. Una faida con uno starpower elevatissimo su cui ho grandi aspettative ma, per quanto possa sembrare strano scriverlo, mi sa di ripiego o almeno un raffazzonamento. Nell’editoriale odierno vi spiego il perché.L’anno scorso era chiaro a tutti che, se non si fosse infortunato, Punk sarebbe stato il primo sfidante al titolo allora detenuto da Rollins. La faida tra i due era già accesa dal momento in cui l’atleta di Chicago è ricomparso al premium live event WarGames di fine 2023. Lo stop di Punk ha bloccato tutto, ma si sapeva che i piani non fossero cancellati, ma solo rimandati. C’è stato poi il loro scontro nel debutto su Netflix, hanno interagito nella Rumble e abbiamo visto tutti a Elimination Chamber e nell’episodio di Raw di questa settimana.