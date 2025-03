Ilgiorno.it - Trezzano, caos parcheggi. Scatta la raccolta di firme

Leggi su Ilgiorno.it

La polemica è esplosa sui social e con unada parte dei cittadini contrari alla decisione del Comune di istituire 16destinati alla polizia locale, di fronte alla piscina di via Di Vittorio. Si tratta di posti "utili soprattutto alle mamme che portano i bambini piccoli a fare i corsi - spiegano i genitori -: tra borse, zaini e passeggini diventa complicatoare più lontano. La scelta di togliere ben 16 posti è da rivedere". La pensa così anche il consigliere Pd Caudio Albini e l’opposizione che, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, ha portato l’attenzione sul tema. "È così necessario, per il Comando, avere 16 stalli anche fuori dalo interno? Le auto a disposizione della polizia locale non sono neanche così tante da occupare tutti icosì definiti, che bisogno c’è di eliminare il posto utile ai cittadini?".