Ilfattoquotidiano.it - Tremano i Campi Flegrei: forte scossa di terremoto di 4.4, gente in strada (e tensioni) anche a Napoli. Oggi scuole chiuse

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ore 1.25 della notte. Aila terra trema, piùdelle tante altre volte. Magnitudo 4.4 farà sapere poco dopo l’Ingv. Lasi sveglia in preda al panico, in tantissimi scendono in, terrorizzati. L’epicentro è stato localizzato a due chilometri di profondità, in mare, a pochi metri dalla riva di via, a Pozzuoli. Ma per qualche ragione è stato avvertito più minacciosamente – e ha fatto più danni – a, nel quartiere di Bagnoli, dove i calcinacci sono caduti dalle case (madalla chiesa di Sant’Anna, di cui ora si dovrà valutare la stabilità del campanile), finendo pero sulle macchine parcheggiate. E sempre a Bagnoli (non a Pozzuoli, come si era appreso in un primo momento) si registra l’unica persona ferita: una donna, che ha riportato qualche escoriazione per il crollo di un controsoffitto ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco.