Treguale tre condizioni di Mosca a Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00 La Russia ha presentato agli Usa ledi base per avviare colloqui di pace con l'Ucraina:abbandonare l'ambizione di Kiev di entrare nella Nato, nessuna presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la guerra,il riconoscimento a livello internazionale dela sovranità su Crimea e le 4 Regioni occupate, che ancora non controlla interamente. Sono state comunicate negli incontri tra Russia e Usa,anche prima dell'annuncio della proposta Usa della tregua per 30 giorni. Le treerano già state presentate dal Cremlino.