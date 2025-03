Ilgiorno.it - Tregua prima del venerdì nero: in Lombardia pioggia fino a domenica e neve in quota. Quando arriva la (vera) primavera?

Milano, 13 marzo 2025 – Prosegue inuna settimana dal sapore autunnale, caratterizzata da cielo nuvoloso, precipitazioni (anche intense) e qualche (sporadico) squarcio di sole. Oggi, giovedì 13 marzo, il meteo in regione concederà una piccola, ma il fine settimana non promette bene, in particolare per quanto concerne la giornata di domani.14 sarà da bollinoper il meteo anche se non per tutti, l'Italia infatti sarà divisa in due: avremo maltempo estremo al Nord-Est e tra Toscana ed Umbria, mentre il sole dominerà con una fase estiva prematura al Sud, in particolare in Sicilia dove sono previsti 30 gradi all'ombra. Le piogge, come detto, non mancheranno nei prossimi giorni. Ma non solo. Inin questi giorni è tornata a farsi vedere la, prevista a partire dai 1.