Iltempo.it - Tregua dal maltempo? Dura pochissimo. Sottocorona: riecco i fenomeni intensi

Siamo quasi al giro di boa del mese di marzo e la primavera si avvicina. Che tempo farà in questi giorni? A rispondere è Paolo, meteorologo di La7, che fornisce un quadro generale della situazione del tempo nel suo appuntamento prima di Omnibus: “La situazione di oggi, giovedì 13 marzo, è quella tipica della giornata di pausa. C'è una giornata in cui le piogge sono più presenti, parliamo più del nord e del centro, perché al sud ce ne sono ben poche, e poi c'è la giornata in cui ci sono meno piogge. Ma a sud ovest, perché è da lì che arrivano queste nuvole, queste piccole perturbazioni, il flusso è ancora aperto e quindi oggi è la giornata con meno precipitazioni rispetto a ieri, anche se al nord, la parte centro-orientale, le zone interne, soprattutto del centro, e parte del basso Tirreno e la Sardegna, qualche pioggia moderata ce l'hanno, però ci sono anche le schiarite al sud e sul versante adriatico.