Secoloditalia.it - Tregua a tre condizioni per Mosca, ma Peskov frena. E Putin in mimetica nel Kursk prende tempo

Leggi su Secoloditalia.it

pare abbia messo le carte in tavola. Perché il Cremlino conceda unadi 30 giorni, servono treimprescindibili: Kiev fuori dalla Nato, nessuna presenza militare straniera sul territorio ucraino e il riconoscimento ufficiale della Crimea e delle quattro province occupate – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – come parte integrante della Federazione Russa. Questo il prezzo del cessate il fuoco, secondo quanto riportato dall’agenzia russa Ria Novosti citando Reuters. Ma il portavoce russo Dmitry: «Non posso né confermare né commentare». L’accordo per lasarebbe stato discusso tra funzionari statunitensi e ucraini martedì a Gedda, in Arabia Saudita. Ora la palla passa a: «Oggi si terranno contatti tra Russia e Stati Uniti».Dasi attendono i contatti con gli americani«Abbiamo seguito l’incontro tra rappresentanti di Washington e Kiev dell’11 marzo e letto la dichiarazione finale, che contiene varie idee.