Thesocialpost.it - Travolto all’improvviso, muore a soli 9 anni: dramma in Italia, svolta nelle indagini

Leggi su Thesocialpost.it

Due persone sono indagate per l’incidente avvenuto a fine gennaio a Gela, in provincia di Caltanissetta, che ha causato la morte di un bambino di 9pochi giorni dopo l’incidente. Secondo quanto ricostruito, il bambino stava pedalando sulla sua bicicletta vicino casa, nel quartiere Settefarine, quando è stato investito da un’auto. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi: il bambino è stato trasportato in ospedale nella zona e successivamente trasferito a Catania per ulteriori accertamenti.Pochi giorni dopo, il piccolo è stato dimesso, ma ha iniziato a manifestare segni di affaticamento e difficoltà respiratorie. È stato quindi nuovamente trasferito in ospedale, prima in una struttura vicina e poi a Palermo, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo. Il bambino è morto poco dopo il suo arrivo.