It.insideover.com - Trattare con Kim Jong Un si può. Prima regola: non chiedergli di rinunciare alla bomba

Leggi su It.insideover.com

È possibilecon KimUn? Esiste un modo per intavolare un vero dialogo diplomatico con il presidente della Corea del Nord ponendo fine a minacce, rischi nucleari e nuovi conflitti? A differenza di quanto possa pensare la maggior parte dell’opinione pubblica globale, la risposta a entrambe le domande è affermativa. Kim è, infatti, un attore razionale – molto più di quanto lo dipingano i media occidentali – e non ha alcuna intenzione né di dichiarare guerra agli Stati Uniti, né di sacrificare il proprio Paese (e popolo) per una missione suicida. Se, dunque, la razionalità è la leva invisibile che muove ogni accordo, sia esso commerciale che politico, e se Kim ha più volte dimostrato di possederne in abbondanza, allora il businessman per eccellenza, Donald Trump, è l’uomo giusto – forse l’unico in circolazione – per tentare l’impossibile: raggiungere un’intesa con il presidente nordcoreano.