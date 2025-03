Trasmissione delle denunce di infortunio INAIL La checklist per non sbagliare

Leggi su Orizzontescuola.it

La denuncia degli infortuni all’è un passaggio obbligatorio per tutelare sia i lavoratori che gli studenti in ambito scolastico. La check-list allegata fornisce un protocollo chiaro e strutturato per il DS e il DSGA, garantendo che ogni fase, dalla segnalazione dell’alladella denuncia all’, venga eseguita nei tempi previsti..L'articolodi. Laper non