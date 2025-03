Lanazione.it - Tramoni, adesso servono i suoi gol per ripartire: "Con il Mantova per fare punti per la Serie A"

Quello di Matteoè stato il volto delle due sconfitte contro Sassuolo e Spezia. Nella mente dei tifosi sono rimasti impressi gli errori del numero 11 sotto porta. "Sono due partite dove non sono stato deciso sottoporta, ho avuto tante scelte, prendendo quelle sbagliate" ha dichiarato lo stesso, ospite su 50Canale della trasmissione Il Neroazzurro. Nel post-partita del "Picco" il direttore generale Corrado aveva definitocome "molto esigente con sé stesso": "Da tre anni cerca di tranquillizzarmi. Spesso mi arrabbio con me stesso, anche Inzaghi mi dice di stare tranquillo". Zeroche hanno lasciato l’amaro in bocca nello spogliatoio, come ha rivelato il giocatore: "È stato doloroso uscire senza, abbiamo pagato i nostri errori. Lunedì al rientro degli allenamenti eravamo abbastanza delusi, martedì abbiamo visto per l’ultima volta le immagini di La Spezia.