Dayitalianews.com - Tragedia nella notte: bimba di appena tre mesi muore nella culla. L’allarme intorno alle 4 del mattino quando i familiari hanno realizzato quanto accadeva. Sotto choc la comunità di Aprilia

Un dramma ha scosso ladinelle prime ore deluna neonata ditreè stata trovata priva di vita all’interno della sua. L’episodio si è verificato4:00, lasciando sgomenti la madre e i suoi fratellini, che condividevano con lei l’abitazione.Intervento immediato dei soccorsi, ma nessuna speranzala donna si è accorta che qualcosa non andava, hartato immediatamente il 118. I sanitari sono giunti sul posto nel più breve tempo possibile, ma purtroppo nonpotuto fare altro che constatare il decesso della piccola.Indagini in corso per chiarire la causa della morteLa salma della bambina è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Saranno ora gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause esatte della morte, per comprendere se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano altri elementi da approfondire.