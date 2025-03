Thesocialpost.it - Tragedia in Italia: Fabio scompare nel nulla, poi viene trovato così dalla moglie

Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Gaglianico, doveBusolli, un uomo di 46 anni, è statomorto nella sua casa, stroncato da un infarto. Martedì mattina, preoccupata per non aver più avuto sue notizie, laFrancesca si è recata nell’abitazione di via Mameli per verificare che stesse bene. Purtroppo, una volta entrata, hail marito privo di vita, disteso sul pavimento. I soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto fare: il cuore diaveva cessato di battere già da diverse ore.Secondo quanto accertato dal medico legale, la causa del decesso è stata un arresto cardiaco improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Un malore fulminante che ha spezzato la vita di un uomo ancora giovane.Originario del Vercellese, Busolli viveva a Gaglianico da diversi anni e aveva legato strettamente con la comunità locale, dove era molto conosciuto.