Dayitalianews.com - Tragedia in Alto Adige: precipita un masso dalla montagna e travolge un forestale di 23 anni

Leggi su Dayitalianews.com

in: un drammatico incidente si è verificato nei pressi del torrente Tanz, nella zona della Windlahn, a Sarentino. Unsi sarebbe improvvisamente staccato, colpendo in pieno un giovaneprovinciale di appena 23.I soccorsi sono scattati immediatamente: sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli specialisti del Soccorso alpino della Val Sarentino, i sanitari della Croce Bianca e l’elisoccorso Pelikan. Tuttavia, nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.Sulle cause dellastanno ora indagando la Guardia di Finanza e i Carabinieri.Immagine di repertorio.L'articoloinunundi 23proviene da Dayitalianews.