Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani sul raccordo anulare per un veicolo fermo Code in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina file ma perin carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria a causa dei lavori per la realizzazione della Stazione Pigneto fino al 17 di marzo divieto di transito sulla Circonvallazione Casilina da via del Pigneto a via Luigi Filippo De magistris prestare quindi attenzione alla segnaletica sulla A12Civitavecchia resta chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata direzione Civitavecchia riapertura prevista per domani 14 marzo in alternativa è possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa ed è tutto Grazie per l'attenzione servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.