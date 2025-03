Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani riaperta da poco al transito sulla tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna prima chiusa per incidente tra lo svincolo A24 e Batteria Nomentana direzione Salaria incidenti con code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e poi in esterna dalla Casilina alla Tiburtina incidente anche sulle percorso Urbano della A24 file in uscita datra la tangenziale est e il raccordo anulare all'Olimpico incontro di calcio Lazio Vittoria attive le modifiche alla viabilità in tutta la zona circostante l'impianto sportivo possibile i disagi alalla fine del match a causa dei lavori per la realizzazione stazione Pigneto fino al 17 di marzo divieto di transito sulla Circonvallazione Casilina da via del Pigneto a via Luigi Filippo De magistris pressare quindi attenzione alla etica ed è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale