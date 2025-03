Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con code sulla tangenziale est alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna verso la Salaria fino al 17 di marzo per lavori alla realizzazione della Stazione Pigneto divieto di transito sulla Circonvallazione Casilina da via del Pigneto a via Luigi Filippo De magistris prestare quindi attenzione alla segnaletica fino a domani venerdì 14 marzo a Colle Oppio per lavori divieto di transito in via Mecenate 3 a via Merulana e via Carlo Botta per lavori notturni dalle 21 alle 6 chiusa all'entrata per immettersi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Provenendo da via Belmonte in Sabina https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/13/file36465f73-aa0d-4987-abfa-8b2e56093002PmCADtRuPor2HZLKIbn.