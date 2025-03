Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2025 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdevedi trovati all'ascolto sul grande raccordo anulare si sta in coda per incidente in carreggiata interna Traduci the Casilina e Appia in carreggiata esterna coda pertra le uscite per laFiumicino e via Pontinanord persulla Flaminia tra Grottarossa e due punti e sulla Salaria tra Fidene e la tangenziale sulla tangenzialerallentato tra Tiburtina e Salaria direzione stadio intenso ilsulla via Aurelia per raccordo e la circonvallazione Aurelia via Pontina in coda tra il raccordo via Cristoforo Colombo in direzione dell'EUR ilfino al 14 di marzo per lavori di potatura delle alberature in Viale delle Medaglie d'Oro 3 a Piazzale delle Medaglie d'Oro e via Luigi Rizzo possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante bene per ora è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.